En la realización de esta sexta fecha de la Liga de Primera, nuevamente el arbitraje volvió a estar en el punto de mira.

En el partido que O’Higgins venció por la cuenta mínima a la Universidad Católica, las críticas cayeron sobre el juez Juan Ignacio Lara, quien no expulsó a Cristián Cuevas tras propinarle un violento codazo a Francisco González.

Este lunes, desde la ANFP liberaron los audios del VAR de la jugada en cuestión, donde el diálogo de Piero Maza, encargado del viedoarbitraje, dejó abiertas más dudas aún.

“Es un brazo abierto; me falta a mi un codo más claro. Me falta el codo como herramienta, si bien le impacta con el codo en el rostro, pero va el brazo ya abriéndose. Le falta intensidad, pero está al límite”, dijo el réferi en la revisión.

Finalmente, el silbante principal no fue a revisar la falta en la pantalla en cancha, lo que generó indignación en la banca de O’Higgins.