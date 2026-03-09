Charles Aránguiz enciende las alarmas en Universidad de Chile. Este lunes, el volante azul salió lesionado durante el partido ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

El experimentado mediocampista de 36 años comenzó el partido como titular, pero solicitó el cambio al minuto 26 luego de presentar molestias físicas, generando la reacción inmediata en el cuerpo técnico de Francisco “Paqui” Meneghini.

En su lugar ingresó Agustín Arce, volante de 21 años que no había sumado minutos y que hizo su estreno oficial en la temporada con los azules. Para colmo, la UdeC abrió el marcador a los 38′ gracias a Daniel Barrea.

Con esta nueva lesión, Universidad de Chile ya acumula cinco bajas sensibles en su plantel: Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Assadi, Bianneider Tamayo y el mencionado Charles Aránguiz.