“Un sueño cumplido”: la tremenda noticia que recibió Audax Italiano para su participación en Copa Sudamericana

El elenco “itálico” podrá ejercer su localía en el Bicentenario de La Florida por primera vez en torneos internacionales.

Javier Catalán

El pasado martes 3 de marzo, Audax Italiano se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer en penales a Cobresal en la ronda previa.

Los “itálicos” superaron las interminables postergaciones por la falla en las luminarias del Estadio Zorros del Desierto y aseguraron su participación en el torneo internacional.

Para disputar el campeonato de la Conmebol, la dirigencia del elenco de la Región Metropolitana confirmó una gran noticia para sus hinchas: podrán ejercer su localía en el Estadio Bicentenario de La Florida.

“La Florida se viste de gala: el Bicentenario es de CONMEBOL Sudamericana. Por primera vez en la historia jugaremos copas internacionales aquí, en nuestra casa, esa misma que nos ha albergado desde 1986, la que hemos forjado como nuestro hogar. Un sueño cumplido: jugar en nuestra comuna y con nuestra gente”, escribieron desde el club en el anuncio en redes sociales.

Audax Italiano conocerá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas.

ADN Radio
