Revelan que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras quiebre con Maite Orsini: es periodista y empresaria

Este último fin de semana, se reveló que Jorge Valdivia le habría dado una nueva oportunidad al amor tras su quiebre con la diputada Maite Orsini.

Según informó Primer Plano, el exfutbolista tendría una relación de un par de meses con Priscilla “Titi” Armenakis, una joven periodista y empresaria de viajes.

En el espacio televisivo se reveló que Armenakis incluso ya conoce a los hijos del exseleccionado nacional con Daniela Aránguiz.

“Tiene una relación efectivamente hace poquito más de 3 meses, ellos han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos“, reveló Cecilia Gutiérrez, panelista del programa.

Sobre el viaje al sur, la comunicadora detalló que Jorge Valdivia obtuvo "un permiso especial del tribunal para pasar las vacaciones con sus hijos en el sur de Chile y ella los acompañó. Estuvo un par de días“, explicó.

En tanto, Gutiérrez ahondó en el vínculo amoroso y contó que la pareja se habría conocido a través de redes sociales.

¿Quién es Priscilla “Titi” Armenakis?

La nueva conquista del “Mago” es periodista de profesión y también es empresaria. De hecho, está a cargo de la agencia de viajes “Soñao y Viajao”, en donde comparte registros de su trabajo en distintos puntos del mundo, según detalló el programa de CHV.

“Fundado por Priscilla Armenakis, Soñao y Viajao ofrece experiencias de viaje que van más allá de lo convencional. Con programas grupales y privados, cada destino se convierte en un viaje inolvidable, donde vivirás la cultura local de manera auténtica”, expone la agencia en su sitio web.