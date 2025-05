Leo Méndez Jr. desclasifica compleja enfermedad que le diagnosticaron: “Una tasa de mortalidad alta, que no discrimina”

Desde una ducha, grabando un video en TikTok, Leo Méndez Jr. decidió romper el silencio y compartir el diagnóstico que ha marcado su vida reciente. El influencer reveló que padece anorexia nerviosa, una condición que fue detectada tras semanas de angustia emocional y consultas médicas.

“Esto no lo muestro para que me tengan pena, lo muestro porque es mi realidad. Ha sido bastante duro este último tiempo”, escribió en el registro que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Su aspecto físico había despertado preocupación, especialmente después de anunciar que se sometería a una cirugía, lo que lo motivó a sincerarse públicamente.

A lo largo del video, el hijo de DJ Méndez profundizó que “mientras luchaba contra ciertos diagnósticos, lentamente una enfermedad mortal se acercaba a mí en silencio. Una enfermedad lentamente iba tomando el control, camuflándose con angustia y depresión”.

“Después de una evaluación y un diagnóstico, ya no era tan ciego a ella. Todo empezaba a dar más sentido y el miedo con el control aumentaban”, añadió.

Busca concientizar y dar un mensaje de apoyo a quienes padece lo mismo

Finalmente, recibió la confirmación médica de que padecía “el famoso trastorno alimenticio: anorexia nerviosa. Sí, esto también nos pasa a los hombres”.

Agregó además que “no se trata de querer verse más flaco, se trata de control, de ansiedad, de una enfermedad que te rompe por dentro y por fuera. Una enfermedad silenciosa”.

El influencer también destacó la gravedad del trastorno: “Muchos no lo entienden porque no siempre es visible. Pero esto es real, es una enfermedad psíquica muy seria, con una tasa de mortalidad alta que no discrimina”.

En su reflexión más íntima, compartió una rutina que lo ha ayudado a sobrellevar el día a día: “El aislarme y duchas frías a veces son lo único que me ayudan a aguantar el día y retomar el control”.

“Para mí no es fácil exponerme de esta manera y lo pensé mucho tiempo, de algo tiene que servir mi voz, que puede llegar a muchos”, complementó.

En su mensaje final, hizo un llamado de empatía y esperanza: “Comparto esto para ser una voz por los que temen a no ser comprendidos, por los que sufrimos en silencio. Y para que tú, que estás luchando, sepas que no estás solo. Existe la ayuda. No es fácil, pero recuerda que eres más fuerte que esas voces en tu cabeza”.