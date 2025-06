Con un dolor terrible: Leo Méndez Jr. es internado de urgencias tras cirugía en la que le extirparon un órgano

Poco tiempo después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica mayor, Leo Méndez Espinoza debió ser hospitalizado nuevamente debido a un cuadro infeccioso grave.

El joven de 27 años, hijo del conocido DJ Méndez, fue operado para extirparle el pulmón izquierdo, delicado procedimiento que se sumó a su diagnóstico de anorexia nerviosa.

El propio influencer utilizó su cuenta de Instagram para compartir el difícil momento. “Del terror, despertar de un dolor tremendo a gritos llorando a las 5 AM. En seguir recomendaciones del 1177, me contactaron con SOS que me envió una ambulancia a casa”, publicó.

El estado de salud del influencer empeoró a pesar de los cuidados iniciales. “Debido a mis dolores y fiebre alta, a pesar de la morfina y paracetamol, dijeron que lo mejor es devolverme a la unidad donde me operaron", detalló.

“Después de varias pruebas y todo, encontraron una infección en el cuerpo y espero una resonancia para ver exactamente dónde se ha esparcido esta infección”, añadió.

Si el hijo de DJ Méndez se hubiera demorado en actuar, su situación sería mucho peor

En sus mensajes, Leo también hizo referencia a la importancia de actuar con rapidez: “Dijeron también qué bacterias en el tórax no es bueno si no es tratado a tiempo, pero gracias a que seguí las instrucciones de ChatGTP que dijo que llamara, pude llegar a tiempo y me dejaron con antibióticos a la vena bajo observación en el intensivo”.

Finalmente, Leo Méndez jr. concluyó su mensaje con una reflexión y agradecimiento: “Doy gracias al universo por haber escuchado a mi cuerpo a tiempo. Estoy bien, bajo el cuidado que necesito con la unidad de psiquiatría también. Gracias a los que siguen mandando mensajes”.

Actualmente, el influencer permanece bajo observación en una unidad especializada.

Ampliar