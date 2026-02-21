;

Oficial: Maximiliano Gutiérrez es nuevo jugador de Independiente y se confirman los detalles del acuerdo

El prometedor futbolista chileno deja Huachipato para sumar su primera experiencia internacional.

Javier Catalán

Foto: @Independiente

Foto: @Independiente

Tras días de incertidumbre, todo se materializó: Maximiliano Gutiérrez deja Huachipato y es nuevo jugador de Independiente de Avellaneda.

El extremo o lateral derecho viajó el viernes a Buenos Aires y este sábado ya fue presentado por el “Rojo” como su nueva incorporación.

El propio club confirmó en sus redes sociales que el seleccionado nacional llega a préstamo sin cargo y con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase, a ejecutarse en enero de 2027.

El fichaje, que por un día estuvo completamente caído producto de la inhibición que le interpuso la FIFA a Independiente, finalmente se concretó luego de que esta fuera levantada, lo que les permitió inscribirlo de inmediato en su plantel.

