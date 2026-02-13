Felipe Loyola vivió una jornada inolvidable en lo personal este viernes con el Pisa en la Serie A, aunque en lo colectivo el resultado no acompañó al conjunto del chileno.

“Pipe” marcó su primer gol en el fútbol italiano nada menos que ante el AC Milan, pero su equipo terminó cayendo por 2-1 tras un tanto de Luka Modric en el minuto 85 del encuentro.

Una vez finalizado el partido, en conversación con Todo es Cancha, el volante formado en Colo Colo se refirió a sus primeras semanas en Italia y al desarrollo del duelo frente a los “Rossoneri”.

“Es distinto, es mucho más intenso, se juega a otro ritmo. También te toca enfrentar a jugadores de muy buena calidad”, comenzó señalando sobre la competencia en la liga italiana.

“Me siento bien, cómodo. Siento que puedo aportar mucho. Me he ido acomodando bastante bien y tengo mucho más por entregar”, agregó respecto a su adaptación al Pisa.

Consultado por su estreno goleador, Loyola cerró: “Estoy muy contento por haber marcado, pero triste por el resultado. Siento que durante el partido fuimos superiores, jugamos muy bien hoy. Con equipos de categoría como es el Milan, te descuidas en una y lo más probable es que termine en gol”.