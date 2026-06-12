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Qatar - Suiza: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El campeón de Asia se mide ante los helvéticos por la primera jornada del Grupo B.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / ENNIO LEANZA

Tras el debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, las selecciones de Qatar y Suiza cerrarán la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 con un atractivo duelo en el Estadio Bahía de San Francisco, California.

El elenco dirigido por Julen Lopetegui regresa a una Copa del Mundo cuatro años después de su histórica participación como anfitrión en 2022.

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El bicampeón asiático aseguró su clasificación a través del repechaje continental y llega a Norteamérica con el gran objetivo de mejorar la imagen que dejó en su última experiencia mundialista, donde perdió sus tres encuentros de la fase de grupos.

Los europeos, en tanto, llegan con serias aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias. El equipo de Murat Yakin alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y los octavos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones mundialistas, por lo que asoma como uno de los favoritos para instalarse en la siguiente fase.

¿Cuándo y a qué hora juega Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026?

El partido entre Qatar y Suiza, válido por la primera fecha del Grupo B, se disputa este sábado 13 de junio a las 15:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, estadio del Área de la Bahía de San Francisco.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Qatar vs. Suiza?

En Chile, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por cable. La transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión (CHV), mientras que por televisión de pago el compromiso será emitido por DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+ y Disney+.

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