Ortiz celebra el regreso a los triunfos en Colo Colo: “El planteo táctico funcionó” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo volvió a sonreir luego de perder el Superclásico y este sábado alcanzaron provisoriamente el liderato de la Liga de Primera al imponerse al Audax Italiano.

El hecho de haber cambiado el esquema, volviendo a mantener la valla propia invicta, le hizo sacar pecho al DT albo, Fernando Ortiz.

“Estoy convencido que el planteamiento que tuvimos en una cancha tan difícil, los jugadores lo entendieron perfecto. Conseguimos la superioridad en mediocampo, lo pudieron entender y los felicito por eso”, dijo en conferencia de prensa.

“Ganamos en un campo difícil, hay que pensar partido a partido. El liderato es muy cambiante. El planteo táctico funcionó, la idea era encontrarle la vuelta a un equipo que juega bien. Pudimos anotar y tener el control del partido, a pesar de perder otras ocasiones”, recalcó Ortiz, junto con destacar la función de líbero de Arturo Vidal.

“Juega con una gran capacidad de entendimiento en la posición que le toque jugar. Lo difícil lo hace fácil, lo que uno no piensa lo hace correcto, no vamos a descubrir ahora sus cualidades”, apuntó el DT de Colo Colo, recalcando un tema a mejorar: el finiquito.

“Pudimos controlar el balón y encontrar ese espacio en la zona media, quizá no tan finos a la hora de definir, pero me voy conforme con el rendimiento de los jugadores (..) Me preocuparía más si las opciones de gol no fueran creadas. Hay que seguir trabajando el finiquito, a seguir afinando eso. Ahora convertimos, en el partido anterior no”, cerró Fernando Ortiz.