Con Real Madrid y Manchester City como plato estelar: dónde y cuándo se jugarán los octavos de final de la Champions League

La “Orejona” vuelve esta semana para comenzar su fase de eliminación directa y así conocer a los últimos ocho contendores al título continental.

Damián Riquelme

Este martes y miércoles vuelve la Champions League, nada más y nada menos que con los cruces de octavos de final, en donde tendrá como duelo principal nuevamente al Real Madrid con el Manchester City.

El pasado 25 de febrero concluyó la fase de los playoffs, cerrando oficialmente el cuadro de los 16 mejores equipos de Europa. Tras dos semanas de intensa competencia, el torneo entra ahora en su etapa de eliminación directa para definir al nuevo monarca de la “Orejona”.

Los últimos clasificados a los octavos de final fueron el Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Newcastle, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Atalanta, Galatasaray y Paris Saint-Germain. Estos clubes lograron superar sus respectivas llaves de repesca para mantenerse en competencia.

En la siguiente ronda, estos equipos deberán medirse ante los cabezas de serie que clasificaron directo por su posición en la fase de liga: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Con estos enfrentamientos definidos, el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City se posiciona nuevamente como el gran estelar de la jornada, reeditando una de las rivalidades más intensas de las últimas ediciones del certamen continental.

Programación octavos de final de Champions League

Martes 10 de marzo

14:45 hrs | Galatasaray vs. Liverpool | RAMS Park

17:00 hrs | Atlético de Madrid vs. Tottenham | Estadio Riyadh Air Metropolitano

17:00 hrs | Newcastle vs. Barcelona | St. James’ Park

17:00 hrs | Atalanta vs. Bayern Múnich | New Balance Arena

Miércoles 11 de marzo

14:45 hrs | Bayer Leverkusen vs. Arsenal | BayArena

17:00 hrs | Real Madrid vs. Manchester City | Estadio Santiago Bernabéu

17:00 hrs | Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa | Aspmyra Stadion

17:00 hrs | Paris Saint-Germain vs. Chelsea | Parque de los Principes

