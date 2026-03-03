;

Felipe Loyola afronta el cambio de DT en Pisa: “Me estaba adaptando a la figura de Gilardino”

El volante chileno continúa adaptándose al nuevo sistema de juego luego que llegara al club un entrenador distinto al que estaba cuando se sumó el equipo.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Felipe Loyola continúa integrándose al modelo de juego del Pisa luego de completar más de un mes desde su arribo al futbol italiano.

El problema es que la escuadra “nerazzurri” entró en una racha de malos resultados que provocó que disputaran los últimos puestos de la tabla de Serie A.

El equipo no gana un partido desde el 7 de noviembre de 2025 y actualmente marcha penúltimo en la clasificación, motivo por el cual despidieron al técnico Alberto Giraldino y en su lugar asumió el sueco Óscar Hiljemark.

En cuanto a este cambio, el chileno Felipe Loyola fue consultado sobre cómo se está adaptando a esta nueva modalidad con el nuevo DT.

Me estaba más o menos adaptando a la figura de Gilardino y con el cambio, creo que el estilo de juego de Óscar hace participativos a los volantes”, expresó en declaraciones reproducidas por ESPN.

En cuanto a su estilo de juego, “le gusta que los volantes jueguen con las pelotas, sean protagonistas y que me acomoda mucho, ya sea en la fase defensiva y ofensiva, lo que me está pidiendo. Y con el pasar del trabajo de él de semana a semana, yo creo que vamos a ir mejorando”, indicó Felipe Loyola.

