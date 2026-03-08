;

Clark podría dejar la presidencia de Azul Azul: estos son sus dos posibles sucesores

Para abril se fijó la junta de accionistas donde podría cambiar la conformación de la directiva de la U.

Carlos Madariaga

Clark podría dejar la presidencia de Azul Azul: estos son sus dos posibles sucesores

Clark podría dejar la presidencia de Azul Azul: estos son sus dos posibles sucesores / ESPN

Azul Azul se prepara para semanas convulsionadas en torno a la conformación de la sociedad anónima.

Esto considerando que la orgánica fijó para el martes 28 de abril, en el Centro Deportivo Azul, la junta de accionistas en donde se podrían concretar cambios en el directorio.

Revisa también:

ADN

Todo tomando en cuenta las dudas existentes en torno a la gestión de Michael Clark, considerando que está cuestionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por su rol en la gestión de Sartor AGF.

"El fuerte cuestionamiento que realizó el bloque opositor de Azul Azul, sumado a un asunto de imagen, terminan sentenciando la continuidad de Clark“, remarcaron en El Mercurio, apuntando a que podría dejar de ser presidente de la U de Chile en abril.

El medio antes citado postuló que uno de los que podría ser el nuevo mandamás del elenco universitario laico es su abogado, José Ramón Correa, quien compró el paquete accionario de la familia Schapira y que es director de la sociedad anónima, siendo parte de la defensa que hizo el club a los hinchas afectados por los enfrentamientos con los fanáticos de Independiente en Copa Sudamericana.

Otro nombre que podría pasar a liderar Azul Azul es la actual vicepresidenta, Cecilia Pérez, según lo apuntado por Bolavip Chile, más aún considerando que no fue postulada a algún cargo vinculado al deporte en torno al próximo gobierno de José Antonio Kast.

Todas especulaciones que se mantendrán hasta que eventualmente se concrete la salida de Michael Clark en poco más de un mes.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad