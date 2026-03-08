Clark podría dejar la presidencia de Azul Azul: estos son sus dos posibles sucesores / ESPN

Azul Azul se prepara para semanas convulsionadas en torno a la conformación de la sociedad anónima.

Esto considerando que la orgánica fijó para el martes 28 de abril, en el Centro Deportivo Azul, la junta de accionistas en donde se podrían concretar cambios en el directorio.

Todo tomando en cuenta las dudas existentes en torno a la gestión de Michael Clark, considerando que está cuestionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por su rol en la gestión de Sartor AGF.

"El fuerte cuestionamiento que realizó el bloque opositor de Azul Azul, sumado a un asunto de imagen, terminan sentenciando la continuidad de Clark“, remarcaron en El Mercurio, apuntando a que podría dejar de ser presidente de la U de Chile en abril.

El medio antes citado postuló que uno de los que podría ser el nuevo mandamás del elenco universitario laico es su abogado, José Ramón Correa, quien compró el paquete accionario de la familia Schapira y que es director de la sociedad anónima, siendo parte de la defensa que hizo el club a los hinchas afectados por los enfrentamientos con los fanáticos de Independiente en Copa Sudamericana.

Otro nombre que podría pasar a liderar Azul Azul es la actual vicepresidenta, Cecilia Pérez, según lo apuntado por Bolavip Chile, más aún considerando que no fue postulada a algún cargo vinculado al deporte en torno al próximo gobierno de José Antonio Kast.

Todas especulaciones que se mantendrán hasta que eventualmente se concrete la salida de Michael Clark en poco más de un mes.