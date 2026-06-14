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Nuevo temblor se percibe en la región de Valparaíso: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

El movimiento se registró en el mismo lugar donde horas antes ocurrió un sismo de magnitud 4,4.

Javiera Rivera

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Un nuevo temblor se registró la noche de este domingo en la región de Valparaíso, marcando el segundo movimiento telúrico reportado en pocas horas frente a las costas de Quintero.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 20:15 horas y alcanzó una magnitud de 3,8.

El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de Quintero y tuvo una profundidad de 31 kilómetros.

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El movimiento se produjo en el mismo sector donde, a las 18:54 horas, se había registrado otro sismo de magnitud 4,4, cuyo epicentro también fue localizado a 20 kilómetros al oeste de la comuna.

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, interrupciones de servicios básicos ni afectación a infraestructura producto de los movimientos telúricos.

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