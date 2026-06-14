Nuevo temblor se percibe en la región de Valparaíso: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
El movimiento se registró en el mismo lugar donde horas antes ocurrió un sismo de magnitud 4,4.
Un nuevo temblor se registró la noche de este domingo en la región de Valparaíso, marcando el segundo movimiento telúrico reportado en pocas horas frente a las costas de Quintero.
Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 20:15 horas y alcanzó una magnitud de 3,8.
El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de Quintero y tuvo una profundidad de 31 kilómetros.
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El movimiento se produjo en el mismo sector donde, a las 18:54 horas, se había registrado otro sismo de magnitud 4,4, cuyo epicentro también fue localizado a 20 kilómetros al oeste de la comuna.
Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, interrupciones de servicios básicos ni afectación a infraestructura producto de los movimientos telúricos.
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