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Nueva arista de la “Operación Imperio”: detienen a siete personas por delitos tributarios, bancarios y lavado de activos

Los imputados fueron capturados en la Región Metropolitana, La Araucanía y Valdivia en el marco de una nueva investigación vinculada a la “Operación Imperio”, considerada el mayor golpe a los delitos económicos en La Araucanía en 25 años.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Lukas Solis

La Fiscalía Supraterritorial, en coordinación con la Fiscalía Regional de La Araucanía y unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), concretó la detención de siete personas en distintos puntos del país en el marco de una nueva arista de la denominada “Operación Imperio”.

Según los antecedentes preliminares, los detenidos estarían vinculados a delitos tributarios, bancarios y de lavado de activos. Las capturas se realizaron en la Región Metropolitana, La Araucanía y Valdivia, mientras continúan desarrollándose diligencias investigativas para esclarecer el alcance de esta nueva ramificación del caso.

De acuerdo con información de la investigación, entre los siete aprehendidos figuran dos personas identificadas como líderes de esta nueva estructura investigada. Asimismo, se precisó que ninguno de los detenidos corresponde a funcionarios públicos. Todos pasarán durante este lunes a control de detención en la Región de La Araucanía.

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La denominada “Operación Imperio” se convirtió en uno de los mayores golpes contra el crimen económico en el sur del país. El operativo original fue ejecutado en agosto de 2025 gracias a un trabajo conjunto entre la PDI, la Fiscalía Local de Lautaro, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.

En aquella oportunidad fueron detenidas 41 personas, quienes enfrentaron imputaciones por delitos como lavado de activos, asociación ilícita, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, delitos tributarios, estafas reiteradas y obstrucción a la investigación.

Las autoridades establecieron entonces la existencia de una compleja organización criminal que habría defraudado más de $3.000 millones mediante distintos mecanismos financieros y tributarios, transformándose en el mayor operativo contra delitos económicos desarrollado en La Araucanía durante los últimos 25 años.

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