Durante la jornada de este jueves, en ADN Deportes pudimos conversar con uno de los directores de Azul Azul, Andrés Weintraub, en el marco de la visita que hizo al Centro Deportivo Azul.

Claro que su paso por La Cisterna no fue por temas eminentemente deportivos, sino ligados a la casa de estudios, de la cual es representante en el directorio, pues fue a desarrollar actividades a nivel educativo con las series menores de la U de Chile.

“Fuera del fútbol, tienen que tener una formación adicional y lo que hacemos es darles clases adicionales de respaldo de matemáticas lenguaje a los que están en la Casa Azul, darles charlas, especialmente en temas que son importantes y financieros. Son cabros de 16 años, 18 años, ganan plata y no saben bien cómo manejar y hacemos clase de contabilidad o clase de manejo financiero. Otro colega mío, que es experto en redes sociales, a los cabros de 16 años les habla de lo complicado que es mantener redes sociales, que entiendan lo que significa estar en las redes sociales. Aquí el jugador de fútbol vive en una burbuja y hay que sacarles un poco de eso, que vean que hay otro mundo; y asemás prepararlos, porque la mayoría de ellos no van a terminar jugando fútbol y darle una formación”, recalcó Andrés Weintraub, que separó las diferencias que tienen con Michael Clark respecto de este tipo de actividades.

“Aquí hay dos etapas. Claramente tenemos un tremendo conflicto con la presidencia y con la mayoría del directorio, pero por otro lado el club tiene que funcionar, el club nos importa, es muy valioso para nosotros, así que todas estas actividades las hacemos porque la universidad y el club tienen que seguir adelante”, recalcó.

Andrés Weintraub y el momento deportivo de la U de Chile

Más allá de las dudas respecto al rendimiento del club, que no ha podido ganar en lo que va del año, abordó con calma el armado del plantel.

“Los directores universitarios no participamos en la decisión de los jugadores. Sí estuvimos participando en la relación de la elección del entrenador y yo vengo llegando de vacaciones, así que ni vi los últimos partidos. Hay que tener paciencia, los procesos toman tiempo y esperar que el equipo ande bien”, reconoció, respaldando el proceso que derivó en la contratación de Francisco “Paqui” Meneghini.

“Vino Manuel Mayo, mostró todas las alternativas que habían visto, porque habían tomado decisiones, recomendaciones. Me pareció un trabajo serio. Ojo, yo no soy experto en fútbol, yo escucho lo que dicen y sigo lo que me parece sensato. Y hubo como un consenso de que era la mejor elección”, recalcó, descartando una salida inminente del DT argentino.

“No, hay que los procesos hay que seguirlos. Estos son procesos, no es un par de partidos. No, eso personalmente creo. Yo creo que es más que nada esta impaciencia que tenemos todos los hinchas, pero si uno lo piensa más tranquilo, hay que darle tiempo a los procesos”, cerró Andrés Weintraub en ADN Deportes.