“No hubo ningún jugador destacado”: la dura crítica en la UC tras perder con O’Higgins

Daniel Ramírez

Andrés San Martín, ayudante técnico de Universidad Católica, analizó la derrota ante O’Higgins en Rancagua y apuntó al bajo nivel que mostraron los jugadores del equipo “cruzado”, asegurando que ninguno tuvo una actuación destacada.

“Hoy no fue un buen partido en general, no hubo ningún jugador destacado. Nos vamos con bronca y con un montón de cosas para corregir”, señaló San Martín en la conferencia de prensa postpartido.

“Creo que regalamos un tiempo, creo que el primer tiempo fue todo del rival. Y después corregimos algunas cosas para el segundo, levantamos un poco los rendimientos individuales, pero no nos alcanzó”, agregó el ayudante técnico de la UC.

“No podemos dar estas ventajas, sobre todo si queremos ser un equipo con ambiciones. Hoy teníamos la posibilidad de ganar y quedar solos en la cima de la tabla, pero no lo pudimos hacer”, concluyó.

Universidad Católica quedó ubicada en el cuarto puesto de la tabla con 10 unidades, a dos puntos del líder, Colo Colo. En la próxima fecha, los “cruzados” tendrán que recibir a Everton, duelo programado para el sábado 14 de marzo.

