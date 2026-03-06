;

Jara critica respaldo de Kast a proyecto de conmutación de penas: “Su sector impulsa una ley para que criminales queden libres”

La exministra advirtió incoherencias entre promesas de campaña y medidas impulsadas tras la elección, y proyectó un rol activo frente al próximo gobierno.

Martín Neut

Jeannette Jara

Jeannette Jara / VICTOR HUENANTE

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, cuestionó el respaldo de José Antonio Kast, al proyecto de ley que permitiría conmutar penas de cárcel a personas privadas de libertad mayores de 70 años que padezcan enfermedades crónicas.

Tras participar en el Congreso Internacional de Negociación Ramal realizado en la Central Unitaria de Trabajadores, instancia a la que también asistió el Presidente Gabriel Boric, Jara afirmó que la iniciativa evidencia un cambio respecto del discurso de seguridad que marcó la campaña presidencial.

Revisa también:

ADN

“Es muy curioso el giro en el discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente dos meses y lo que más se planteó fue que se iba a actuar con mucha dureza con la delincuencia”, señaló.

“Pronto sabrán sabrán sobre mi militancia”

En esa línea, sostuvo que el respaldo al proyecto contrasta con esa postura. “Hoy día lo que estamos viendo es que su sector lo que está haciendo es impulsar una ley que le permita a los criminales quedar libres”, afirmó.

Finalmente, la exministra planteó que el nuevo escenario político exigirá un rol activo de la oposición.

“El país va a necesitar una buena oposición y espero que este sea el primer paso. Será un año difícil para encontrar la unidad, pero no imposible”, dijo. Para finalizar, dijo que “pronto sabrán sabrán sobre mi militancia en el PC”.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad