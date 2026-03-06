Jara critica respaldo de Kast a proyecto de conmutación de penas: “Su sector impulsa una ley para que criminales queden libres”

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, cuestionó el respaldo de José Antonio Kast, al proyecto de ley que permitiría conmutar penas de cárcel a personas privadas de libertad mayores de 70 años que padezcan enfermedades crónicas.

Tras participar en el Congreso Internacional de Negociación Ramal realizado en la Central Unitaria de Trabajadores, instancia a la que también asistió el Presidente Gabriel Boric, Jara afirmó que la iniciativa evidencia un cambio respecto del discurso de seguridad que marcó la campaña presidencial.

“Es muy curioso el giro en el discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente dos meses y lo que más se planteó fue que se iba a actuar con mucha dureza con la delincuencia”, señaló.

“Pronto sabrán sabrán sobre mi militancia”

En esa línea, sostuvo que el respaldo al proyecto contrasta con esa postura. “Hoy día lo que estamos viendo es que su sector lo que está haciendo es impulsar una ley que le permita a los criminales quedar libres”, afirmó.

Finalmente, la exministra planteó que el nuevo escenario político exigirá un rol activo de la oposición.

“El país va a necesitar una buena oposición y espero que este sea el primer paso. Será un año difícil para encontrar la unidad, pero no imposible”, dijo. Para finalizar, dijo que “pronto sabrán sabrán sobre mi militancia en el PC”.