Este jueves, la excandidata presidencial, Jeannette Jara, sorprendió al confirmar que se encuentra “reflexionando” sobre su militancia en el Partido Comunista (PC).

Al ser consultada sobre cómo vive la crisis que atraviesa el PC, tras los dardos de Daniel Jadue a ministros del partido y la respuesta de estos ante el Comité Central del partido, Jara afirmó “como siempre”.

“No ha sido nunca fácil, desde abril del año pasado, que salí de la primaria, quedé sin militancia activa en los hechos. No he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto“, señaló.

Ante la pregunta de Radio ADN sobre si se encuentra “reflexionando” sobre su futuro en el PC, Jara afirmó “sí, entre otras cosas, de varias en realidad”.

“De lo que fue el proceso, de lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centroizquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, más estratégicos para el país", complementó.

Finalmente, y sobre el rol que tendrá en la próxima administración, en esta ocasión al ser parte de la oposición, la exministra del Trabajo declaró que “yo lo que pretendo es contribuir al debate”.