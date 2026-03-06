Era su padrastro: detienen a hombre por homicidio de niño de 3 años en Huechuraba

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un sujeto por su presunta responsabilidad en el homicidio de un niño de 3 años en Huechuraba, tras una investigación iniciada el 28 de febrero, cuando el menor ingresó a Clínica Indisa sin signos vitales.

La indagatoria fue instruida por la Fiscalía Centro Norte, que solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para esclarecer las circunstancias del deceso.

Según informó el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, las primeras diligencias permitieron establecer un antecedente clave: “se pudo determinar que el niño mantenía múltiples lesiones compatibles con un síndrome de maltrato infantil”. Con el avance de las pericias, en coordinación con Fiscalía y el Servicio Médico Legal (SML), se definió la causa de muerte.

PDI: el niño estaba bajo cuidado exclusivo del imputado al momento de la lesión

En el desarrollo del proceso investigativo, la PDI sostuvo que “se pudo determinar la causa de muerte compatible con un traumatismo abdominal”, un hallazgo que orientó el foco hacia el entorno inmediato del menor. De acuerdo con la investigación, “se estableció que el niño, cuando sufre el traumatismo, se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la pareja de su madre”, lo que permitió solicitar una orden de detención en su contra.

El comisario precisó que esa orden se concretó durante la jornada de ayer y que el imputado fue trasladado para quedar a disposición del Segundo Juzgado de Garantía, donde será formalizado.

En paralelo, el caso sumó nuevas denuncias públicas. En entrevista con el matinal de CHV, Catherine Soto, tía del niño, aseguró que la madre habría tenido conocimiento de las agresiones y que las habría justificado. En su relato, afirmó que “la madre tenía conocimiento de las agresiones contra el pequeño y que siempre justificó esto”.

Además, Soto indicó que el padre del niño tenía una orden de alejamiento tras denuncias realizadas por la madre, y cuestionó el manejo previo del conflicto familiar, al plantear que “solo se creyó en la versión de ella”.