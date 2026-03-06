;

Era su padrastro: detienen a hombre por homicidio de niño de 3 años en Huechuraba

El menor llegó sin vida a Clínica Indisa el 28 de febrero. La PDI detectó lesiones compatibles con maltrato y detuvo al sujeto.

Juan Castillo

Era su padrastro: detienen a hombre por homicidio de niño de 3 años en Huechuraba

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un sujeto por su presunta responsabilidad en el homicidio de un niño de 3 años en Huechuraba, tras una investigación iniciada el 28 de febrero, cuando el menor ingresó a Clínica Indisa sin signos vitales.

La indagatoria fue instruida por la Fiscalía Centro Norte, que solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para esclarecer las circunstancias del deceso.

Según informó el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, las primeras diligencias permitieron establecer un antecedente clave: “se pudo determinar que el niño mantenía múltiples lesiones compatibles con un síndrome de maltrato infantil”. Con el avance de las pericias, en coordinación con Fiscalía y el Servicio Médico Legal (SML), se definió la causa de muerte.

Revisa también:

ADN

PDI: el niño estaba bajo cuidado exclusivo del imputado al momento de la lesión

En el desarrollo del proceso investigativo, la PDI sostuvo que “se pudo determinar la causa de muerte compatible con un traumatismo abdominal”, un hallazgo que orientó el foco hacia el entorno inmediato del menor. De acuerdo con la investigación, “se estableció que el niño, cuando sufre el traumatismo, se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la pareja de su madre”, lo que permitió solicitar una orden de detención en su contra.

El comisario precisó que esa orden se concretó durante la jornada de ayer y que el imputado fue trasladado para quedar a disposición del Segundo Juzgado de Garantía, donde será formalizado.

En paralelo, el caso sumó nuevas denuncias públicas. En entrevista con el matinal de CHV, Catherine Soto, tía del niño, aseguró que la madre habría tenido conocimiento de las agresiones y que las habría justificado. En su relato, afirmó que “la madre tenía conocimiento de las agresiones contra el pequeño y que siempre justificó esto”.

Además, Soto indicó que el padre del niño tenía una orden de alejamiento tras denuncias realizadas por la madre, y cuestionó el manejo previo del conflicto familiar, al plantear que “solo se creyó en la versión de ella”.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad