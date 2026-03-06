;

ANFP “mete presión” al gobierno entrante para quitarle la urgencia al proyecto de ley que reforma las sociedades anónimas deportivas profesionales

Según información de ADN Deportes, en el encuentro con las futuras autoridades del deporte, Pablo Milad solicitó, junto a otros presidentes de clubes, tener espacio para cambiar aspectos de la legislación.

La molestia e incomodidad de los clubes del fútbol chileno ante el avance a la reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas se mantiene pese a que solo falta la aprobación de la Cámara de Diputados.

Esto fue tema en el encuentro que se produjo las futuras autoridades del Ministerio del Deporte, con Natalia Duco a la cabeza y Andrés Otero de subsecretario, con representantes de la ANFP.

Con Pablo Milad como líder, también se presentaron en dicha instancia el presidente de la UC, Juan Tagle; Jorge Uauy, líder de Palestino; y Aníbal Mosa, mandamás de Colo Colo, entre otros personeros del balompié nacional.

Según información de ADN Deportes, aprovecharon la instancia para solicitarle a los representantes del deporte en el futuro gobierno para que retire la urgencia al proyecto de ley para que pueda seguir la discusión legislativa.

“Hay que escuchar a todas las personas, los dirigentes, los jugadores, la ANFP, y tomar una decisión al respecto. Es una decisión a tomar en el momento adecuado, no asumo aún y no tengo el acceso a toda la información para tomar una decisión”, expresó al respecto, en diálogo con CNN Chile, la futura Ministra del Deporte, Natalia Duco.

También se habló de otros temas, como enfrentar la seguridad en los estadios, cuestión que también será uno de los elementos a abordar por la administración que tomará posesión del gobierno el próximo 11 de marzo.

