Senado aprueba en general proyecto de penas alternativas para reos mayores y terminales: iniciativa beneficiaría a condenados de ex Punta Peuco

Con 23 votos a favor y 22 en contra, la propuesta seguirá su tramitación. El ejecutivo expresó rechazo y DC hizo reserva de constitucionalidad.

El Senado aprobó en general, por 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto que permite suspender o sustituir penas a personas privadas de libertad de edad avanzada o con enfermedades terminales, entre los que figuran los reos del ex penal Puente Peuco, encarcelados por crímenes lesa humanidad.

La iniciativa, impulsada por senadores de Chile Vamos, continuará ahora su tramitación en particular en la comisión de Constitución.

El texto fue presentado por Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.

Desde el oficialismo cuestionan que la norma podría favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos Miguel Krassnoff, recluido en Punta Peuco.

Palabras del Gobierno

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó el rechazo del Ejecutivo y afirmó que la propuesta “es contraria a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país”.

En la votación, la senadora DC Yasna Provoste realizó reserva de constitucionalidad por una eventual infracción a tratados de derechos humanos.

La iniciativa ya había sido rechazada en una primera versión y fue reingresada. El plazo para presentar indicaciones vence el 16 de marzo.

