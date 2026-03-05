Los exuniformados que llegarán al Congreso el 11 de marzo tras el cambio de mando: algunos tendrán ingresos superiores al sueldo de Kast

Presidente electo, José Antonio Kast, junto a diputados y senadores de su bancada / VICTOR HUENANTE

La llegada del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast el próximo 11 de marzo no solo implicará un cambio en La Moneda, sino también la incorporación de nuevos parlamentarios al Congreso.

Entre ellos destacan diez exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que asumirán cargos legislativos o en el Ejecutivo.

Ese día iniciarán funciones 79 diputados y 19 senadores, dentro de los cuales figuran varios exuniformados que darán el salto a la política tras sus carreras en el Ejército de Chile, la Armada de Chile y Carabineros de Chile.

Los nombres de los exuniformados

Entre quienes debutarán en el Congreso está el exgeneral de Carabineros Enrique Bassaletti, electo diputado por el distrito 8 con cupo del Partido Republicano de Chile.

También asumirá como senador por el Maule Cristián Vial, mientras que el excarabinero Sebastián Zamora —conocido por el caso del Puente Pío Nono— llegará a la Cámara como diputado por el distrito 7.

A ellos se suma Hans Marowski, electo por el distrito 10 por el Partido Nacional Libertario.

En paralelo, otros exuniformados continuarán en el Congreso, como los diputados Luis Pardo, de Renovación Nacional, Miguel Becker y Daniel Lilayú, de la Unión Demócrata Independiente.

Más de 12 millones de pesos

Más allá del cambio de rol, varios de ellos mantendrán altos ingresos al combinar sus pensiones institucionales con la dieta parlamentaria, que actualmente alcanza cerca de $7,3 millones brutos.

En casos como los de Vial y Bassaletti, las pensiones superan los $5 millones, por lo que sus ingresos mensuales podrían sobrepasar los $12 millones, incluso por encima del sueldo estimado del propio Kast, cercano a los $11 millones.

Una situación similar podría darse en el Ejecutivo. Los futuros subsecretarios de Defensa, Rodrigo Álvarez y Christian Bolívar, también sumarían sus remuneraciones como autoridades a sus pensiones institucionales, elevando sus ingresos totales por sobre los $10 millones mensuales.

De esta forma, el arribo de exuniformados a cargos políticos abre un debate sobre los altos ingresos que pueden generarse al combinar sueldos del Estado con pensiones militares o policiales.