Habría sido la última persona que la vio: PDI realiza diligencias en casa vinculada a testigo clave por desaparición de concejala en Villa Alegre

La investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González Torres, sumó nuevas diligencias este jueves luego de que detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaran pericias en un domicilio vinculado a uno de los testigos clave del caso.

Funcionarios de la Brigada de Homicidios llegaron hasta la vivienda asociada al administrador municipal Rodrigo Cancino, quien desde el inicio de la investigación ha sido considerado testigo de interés.

Según los antecedentes de la causa, el funcionario habría sido la última persona que vio con vida a la concejala antes de que se perdiera su rastro.

Según Canal 13, las diligencias se realizaron en la casa de los padres de Cancino, lugar al que González acudió la noche del 15 de junio de 2025, jornada en que desapareció en medio de un sistema frontal que afectaba a la región del Maule.

Dudas y más dudas

Debido a que la causa permanece bajo reserva, no se han entregado detalles sobre el objetivo del procedimiento. Con el paso de los meses han surgido nuevos antecedentes.

Registros de cámaras de seguridad muestran al padre del administrador caminando por la vía pública durante la madrugada de ese día, pese a que inicialmente había señalado que se encontraba durmiendo.

Posteriormente, el hombre reconoció en una entrevista televisiva que podría ser quien aparece en las imágenes, aunque aseguró no recordar ese momento.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta para esclarecer los últimos movimientos de la concejala antes de su desaparición.