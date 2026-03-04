;

Senado cierra jornada de casi cuatro horas sin votar enmiendas de reforma al sistema político

El proyecto debía ratificarse antes del fin del período, pero el debate de otras iniciativas impidió su despacho y se evalúa sesión extraordinaria.

Martín Neut

La última sesión de la legislatura en el Senado de Chile terminó sin que se alcanzara a votar la reforma al sistema político, una de las iniciativas que el Ejecutivo buscaba despachar antes del recambio institucional.

La jornada, realizada en el Congreso Nacional, se extendió por más de cuatro horas y estuvo marcada por un intenso debate sobre el proyecto que modifica el cumplimiento de penas para condenados con enfermedades terminales o de edad avanzada, además de la reforma a las sociedades anónimas deportivas.

Fue cerca de las 20:30 horas cuando el presidente de la Corporación dio por cerrada la sesión, dejando sin discusión la iniciativa que introducía cambios al sistema político y que requería que la Sala ratificara o rechazara las enmiendas realizadas por la Cámara de Diputadas y Diputados.

De esta manera, el Congreso no logró convertir en ley el último proyecto relevante que quedaba pendiente antes del término del período legislativo.

Según fuentes de Radio ADN en Valparaíso, existen gestiones para convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes —a 24 horas del cambio de legislatura y de Gobierno— con el fin de intentar despachar la reforma.

