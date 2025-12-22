Caso Pío Nono: Zamora demanda al INDH y a querellantes por no pagar costas tras su absolución

Un nuevo capítulo judicial se abrió en el denominado caso Pío Nono, luego de que el exfuncionario de Carabineros y actual diputado electo por Valparaíso, Sebastián Zamora (Ind.-Republicano), presentara demandas ejecutivas contra seis querellantes por el no pago de las costas del juicio en el que fue absuelto del delito de homicidio frustrado.

Las acciones fueron ingresadas este sábado, según lo recogido por EX-ANTE, en distintos tribunales y apuntan al incumplimiento de una resolución confirmada en enero por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó al Ministerio Público y a los querellantes pagar un total de $40 millones por los gastos del proceso judicial.

FRANCISCO PAREDES Ampliar

Según se detalla en la presentación, hasta este lunes solo la Fiscalía, responsable de $25 millones, y la Defensoría de la Niñez habían cumplido con el pago.

Entre los demandados figuran el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos, el diputado Tomás Hirsch, el querellante particular Sebastián Rojas y el joven que cayó al río Mapocho tras el operativo policial del 2 de octubre de 2020. A cada uno se le exige el pago de $2.142.857.

El caso se remonta a la arremetida policial ocurrida en el puente Pío Nono, durante el estallido social, cuando un adolescente de 16 años cayó desde más de siete metros tras un procedimiento de Fuerzas Especiales.

Caso Pio Nono, adolescente que cayó al Mapocho por acción policial Ampliar

El hecho generó una fuerte controversia política y social, y derivó en una acusación liderada por la fiscal Ximena Chong, de la cual Zamora fue absuelto en julio de 2024 por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Según el citado medio, desde el INDH reconocieron el retraso en el pago, atribuyéndolo a “temas administrativos”, y aseguraron que se están realizando gestiones para cumplir con la obligación a la brevedad. El diputado Hirsch no se refirió públicamente a la demanda.

Las acciones judiciales fueron presentadas por el equipo legal encabezado por los abogados Alejandro Peña, Vinko Vodic e Iván Alcayaga, marcando una nueva arista en uno de los casos más emblemáticos y politizados posteriores al 18 de octubre de 2019.