PDI concreta extradición desde Argentina de hijo del “Guatón Mutema”: es investigado por secuestro cometido en 2025

Joan Acevedo Cárcamo, artista urbano conocido como “Dehilan”, fue detenido en Buenos Aires y será puesto a disposición de la justicia por su presunta participación en el rapto de dos mujeres.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) concretó este jueves la extradición desde Argentina de Joan Acevedo Cárcamo, conocido en el ámbito musical como “Dehilan” e hijo del fallecido narcotraficante Carlos Acevedo Ramírez conocido como “Guatón Mutema”.

El joven de 20 años es imputado en Chile por el delito de secuestro. Según informó la institución policial, el procedimiento fue realizado por Interpol Santiago, que ejecutó la extradición activa tras la detención del imputado en Buenos Aires.

Acevedo es investigado por su presunta participación en el secuestro de dos mujeres ocurrido en 2025.

De acuerdo con los antecedentes del caso, las víctimas se encontraban al interior de su vehículo cuando fueron interceptadas por un grupo de sujetos que las obligó a descender y las trasladó a otro automóvil, amenazándolas con armas de fuego.

Rescate cercano a los mil millones

Posteriormente, los captores habrían contactado a familiares de las mujeres para exigir un rescate cercano a los mil millones de pesos.

Según se ha informado, finalmente se habría concretado el pago de cerca de 500 millones para lograr su liberación.

El nombre del imputado había tomado notoriedad pública luego del asesinato de su padre en 2024 en la comuna de Quilicura. Tras su detención en Argentina, el equipo del artista urbano difundió un comunicado en el que negó las acusaciones en su contra.

