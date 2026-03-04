Selección candidata al título destituye a su técnico a menos de 100 días de la Copa del Mundo 2026

El futuro de Walid Regragui como seleccionador de Marruecos se encuentra en una crisis de incertidumbre sin precedentes a menos de 100 días del comienzo del Mundial 2026.

La controversia alcanzó su punto más alto cuando diversas fuentes aseguraron que la Federación Marroquí había aceptado la renuncia del técnico. Según estas versiones, la presión acumulada tras no lograr el título continental en casa habría forzado un acuerdo de separación amistosa.

Según ha confirmado este miércoles el diario francés L’Équipe, el técnico ha formalizado la rescisión de su contrato tras alcanzar un acuerdo con la Federación Marroquí, dejando a Mohamed Ouahbi como seleccionador interino con João Sacramento y Youssouf Hadji como asistentes.

Sin embargo, la entidad nacional ha mantenido una postura defensiva, emitiendo múltiples comunicados oficiales en los que desmiente rotundamente que exista una ruptura con Regragui.

La falta de una conferencia de prensa clara por parte de los involucrados ha alimentado un clima de inestabilidad que preocupa, dado que los “Leones del Atlas” tienen compromisos amistosos frente a Ecuador y Paraguay en marzo.

El nombre de Xavi Hernández ha surgido en la prensa como un candidato de peso para dirigir a Marruecos. No obstante, de momento se trata meramente de una especulación.