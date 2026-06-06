Fallece Miguel Amunátegui Monckeberg, fundador de Renovación Nacional y uno de los ocho consejeros de la Comisión Valech I

Renovación Nacional (RN) informó de manera oficial este sábado el sensible fallecimiento del destacado abogado Miguel Amunátegui Monckeberg, quien fuera uno de los fundadores de la colectividad y una figura ampliamente reconocida por su participación en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida históricamente como la Comisión Valech I.

“En su trayectoria profesional asumió responsabilidades importantes en el ámbito público. En particular, como experto en políticas de Estado en materia de derechos humanos“, destacó la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se desempeñó como profesor de intruducción al derecho.

Amunátegui, nacido en el año 1935, desarrolló una extensa y respetada trayectoria en el ámbito de las ciencias jurídicas. Desde las filas de la centroderecha nacional resaltaron su generoso legado profesional y valoraron con fuerza el aporte constructivo que realizó a lo largo de toda su vida pública, poniendo un acento especial en su labor dentro de la comisión encargada de calificar y reconocer de forma oficial a las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar.

El adiós de su partido y el reconocimiento a su legado

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su aporte al país trascenderá en el tiempo y seguirá siendo reconocido por su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Chile”, manifestó el escrito oficial de Renovación Nacional, rindiendo honores a su memoria.

La noticia de su partida generó inmediatas muestras de afecto y pesar entre las más altas autoridades, parlamentarios, dirigentes históricos y militantes de base del partido. Todos ellos coincidieron en rescatar la consecuencia de la trayectoria de Amunátegui, relevando que su rol técnico y su mirada humanista permitieron demostrar que la centroderecha chilena poseía un compromiso real, institucional y ético con la verdad histórica y la reparación de las vulneraciones del pasado.