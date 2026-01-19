;

Sigue el escándalo: Marruecos demandará a Senegal ante la FIFA tras perder la final de la Copa Africana

La Federación Marroquí reclama que el abandono de la cancha por parte de los senegaleses afectó el normal desarrollo del juego y la moral de sus jugadores.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / DeFodi Images

Una de las mejores finales de la historia fue la que disputaron Marruecos y Senegal en la Copa Africana de Naciones, donde finalmente los senegaleses se consagraron campeones tras imponerse por 1-0 en la prórroga.

Pese a jugar la competencia como locales, sentirse perjudicados por el arbitraje y causar amedrentamientos al arquero Edouard Mendy, la Federación de Fútbol de Marruecos, tras perder la copa, amenazó con denunciar a su rival ante la FIFA y la CAF (Confederación Africana de Fútbol).

Los “Leones del Atlas” reclaman que la retirada momentánea del campo de juego del elenco liderado por Sadio Mané, luego de sentirse perjudicados por el cobro de un penal, afectó el normal desarrollo del partido.

ADN

La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA en relación con la retirada de la selección senegalesa de la final contra Marruecos y los acontecimientos posteriores a la decisión del árbitro de señalar un penal, considerada correcta por todos los expertos. Esto afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores”, señaló la FRMF en un comunicado.

Cabe recordar que dicho penal finalmente fue ejecutado por Brahim Díaz, quien intentó definir con una “picada”, pero Edouard Mendy se mantuvo en el centro del arco y contuvo el remate sin mayores problemas. Posteriormente, en el minuto 94, Pape Gueye marcó el 1-0 definitivo para consagrar a Senegal como campeón.

