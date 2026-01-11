Lucas Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile para la temporada 2026 y este domingo entregó sus primeras palabras como jugador del “Romántico Viajero”.

“Estar acá en Chile es muy importante para mi carrera, es un gran paso. Me llamó mucho la atención la grandeza del club, la hinchada y la historia que tiene. Por eso decidí venir, porque en este club se exige mucho”, señaló el volante paraguayo en el canal de YouTube de la institución.

Consultado por sus características futbolísticas, el ex Deportivo Recoleta comentó: “Mis principales virtudes son el juego limpio, las intervenciones y el trabajo defensivo. Soy un jugador alto, así que también puedo aportar en el juego aéreo y en la salida desde el mediocampo”.

Romero y el sueño del Mundial 2026

Durante el 2025, el volante de 23 años recibió sus primeras convocatorias a la selección paraguaya, llegando incluso a debutar en un amistoso ante México en noviembre pasado. Ahora, arriba a la U con el objetivo de consolidarse y pelear un lugar en la nómina guaraní para la Copa del Mundo de Norteamérica.

“Vengo en un momento muy lindo. El año pasado tuve convocatorias a la selección y en el club donde estaba jugué casi todos los partidos. Llego en un muy buen momento futbolístico y espero hacerlo aún mejor acá en la U de Chile”, afirmó.

“También vengo con el objetivo de sumar minutos y tener chances de ir al Mundial. La U de Chile es un club grande, así que tranquilamente podría ayudarme a cumplir ese sueño. Primero tengo que trabajar duro por esta camiseta y después pensar en eso”, sentenció Romero.