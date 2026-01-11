;

VIDEO. “La U es un club grande que me puede ayudar a cumplir el sueño de ir al Mundial 2026. Vengo con ese objetivo”

“Llego en un muy buen momento futbolístico y espero hacerlo aún mejor acá”, señaló Lucas Romero, nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Foto: Universidad de Chile

Foto: Universidad de Chile

Lucas Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile para la temporada 2026 y este domingo entregó sus primeras palabras como jugador del “Romántico Viajero”.

“Estar acá en Chile es muy importante para mi carrera, es un gran paso. Me llamó mucho la atención la grandeza del club, la hinchada y la historia que tiene. Por eso decidí venir, porque en este club se exige mucho”, señaló el volante paraguayo en el canal de YouTube de la institución.

Consultado por sus características futbolísticas, el ex Deportivo Recoleta comentó: “Mis principales virtudes son el juego limpio, las intervenciones y el trabajo defensivo. Soy un jugador alto, así que también puedo aportar en el juego aéreo y en la salida desde el mediocampo”.

Romero y el sueño del Mundial 2026

Durante el 2025, el volante de 23 años recibió sus primeras convocatorias a la selección paraguaya, llegando incluso a debutar en un amistoso ante México en noviembre pasado. Ahora, arriba a la U con el objetivo de consolidarse y pelear un lugar en la nómina guaraní para la Copa del Mundo de Norteamérica.

“Vengo en un momento muy lindo. El año pasado tuve convocatorias a la selección y en el club donde estaba jugué casi todos los partidos. Llego en un muy buen momento futbolístico y espero hacerlo aún mejor acá en la U de Chile”, afirmó.

“También vengo con el objetivo de sumar minutos y tener chances de ir al Mundial. La U de Chile es un club grande, así que tranquilamente podría ayudarme a cumplir ese sueño. Primero tengo que trabajar duro por esta camiseta y después pensar en eso”, sentenció Romero.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad