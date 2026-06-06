La emotiva despedida del hijo de Julio Jung: compartió inédita imagen familiar

Este sábado se dio a conocer la muerte del reconocido actor Julio Jung a los 84 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, que detalló que el artista murió alrededor del mediodía de esta jornada.

Durante la tarde, su hijo, Julio Jung Duvauchelle, compartió una emotiva imagen en su cuenta de Instagram. En la fotografía aparecen las manos entrelazadas de su padre, la suya y la de su hija.

“Triunvirato Jung”, escribió junto a la postal, donde además identificó a quién pertenecía cada una de las manos.

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¿Quién era Julio Jung?

Nacido en Santiago en 1942, Julio Jung desarrolló una destacada trayectoria en teatro, cine, televisión y radioteatro.

Fue parte de históricos espacios como “La Manivela” y “Mediomundo”, además de construir una sólida carrera cinematográfica con actuaciones en películas como “Amnesia”, “Coronación” y “Cachimba”, trabajos que le valieron reconocimientos en festivales internacionales de cine en Cuba, España y Francia.