;

FOTO. La emotiva despedida del hijo de Julio Jung: compartió inédita imagen familiar

El hijo del reconocido actor utilizó su cuenta de Instagram donde despidió a su padre, quien falleció este sábado.

Nicolás Lara Córdova

La emotiva despedida del hijo de Julio Jung: compartió inédita imagen familiar

Este sábado se dio a conocer la muerte del reconocido actor Julio Jung a los 84 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, que detalló que el artista murió alrededor del mediodía de esta jornada.

Revisa también:

ADN

Durante la tarde, su hijo, Julio Jung Duvauchelle, compartió una emotiva imagen en su cuenta de Instagram. En la fotografía aparecen las manos entrelazadas de su padre, la suya y la de su hija.

“Triunvirato Jung”, escribió junto a la postal, donde además identificó a quién pertenecía cada una de las manos.

ADN

¿Quién era Julio Jung?

Nacido en Santiago en 1942, Julio Jung desarrolló una destacada trayectoria en teatro, cine, televisión y radioteatro.

Fue parte de históricos espacios como “La Manivela” y “Mediomundo”, además de construir una sólida carrera cinematográfica con actuaciones en películas como “Amnesia”, “Coronación” y “Cachimba”, trabajos que le valieron reconocimientos en festivales internacionales de cine en Cuba, España y Francia.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad