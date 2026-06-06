FOTO. La emotiva despedida del hijo de Julio Jung: compartió inédita imagen familiar
El hijo del reconocido actor utilizó su cuenta de Instagram donde despidió a su padre, quien falleció este sábado.
Este sábado se dio a conocer la muerte del reconocido actor Julio Jung a los 84 años.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, que detalló que el artista murió alrededor del mediodía de esta jornada.
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Durante la tarde, su hijo, Julio Jung Duvauchelle, compartió una emotiva imagen en su cuenta de Instagram. En la fotografía aparecen las manos entrelazadas de su padre, la suya y la de su hija.
“Triunvirato Jung”, escribió junto a la postal, donde además identificó a quién pertenecía cada una de las manos.
¿Quién era Julio Jung?
Nacido en Santiago en 1942, Julio Jung desarrolló una destacada trayectoria en teatro, cine, televisión y radioteatro.
Fue parte de históricos espacios como “La Manivela” y “Mediomundo”, además de construir una sólida carrera cinematográfica con actuaciones en películas como “Amnesia”, “Coronación” y “Cachimba”, trabajos que le valieron reconocimientos en festivales internacionales de cine en Cuba, España y Francia.
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