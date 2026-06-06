Presidente Kast condena violencia en su gira por el norte: “No hay que destruir para cambiar la nación”

Un enérgico llamado al orden público y a la paz institucional realizó la primera autoridad del país en el marco de su despliegue en terreno. El Presidente de la República, José Antonio Kast, aprovechó su gira oficial por las regiones de Arica y Antofagasta para condenar de forma tajante los recientes hechos de violencia, adelantándose a una serie de manifestaciones ciudadanas convocadas para los próximos días en protesta por los recortes presupuestarios anunciados por su administración.

Las declaraciones del Jefe de Estado se dieron durante la ceremonia de inauguración del parque El Alto. En la instancia, el Mandatario fue categórico al señalar que el vandalismo y el daño a los espacios públicos son conductas totalmente inconducentes, recalcando que no existe ninguna necesidad de recurrir a la destrucción material para expresar demandas sociales o intentar impulsar cambios en el tablero político de la nación.

El emplazamiento a los jóvenes y la Moneda como vía pacífica

El Presidente Kast cuestionó la lógica detrás de los desmanes callejeros y apuntó directamente al desgaste que este tipo de situaciones genera en el contingente policial del país, emplazando a las nuevas generaciones a buscar canales democráticos.

“¿Qué sentido tiene destruir y sacar toda la rabia destruyendo algo porque no le gusta a un presidente o al otro presidente? Es lo mismo que le he dicho a los jóvenes, ¿qué sentido tiene ir a destruir la Alameda? Tener que pedirle a la fuerza pública que se esfuerce en despejar la alameda, ¿para qué? Si ellos pueden levantar la voz cualquier día. Pueden ir a La Moneda a entregar todos los días una solicitud. Pueden hacerlo en paz. No hay que destruir para cambiar la nación. No hay que destruir“, fustigó el Mandatario ante los asistentes.

Asimismo, la máxima autoridad de la República expandió el concepto de los ataques, advirtiendo que la agresividad ha permeado otros espacios de la convivencia nacional. “La destrucción no solamente es material, también es verbal y también es en las redes sociales. No caigamos en eso. No caigamos en destruir nuestra patria”, reflexionó Kast, reconociendo además en su alocución que le ha tocado enfrentar estas complejas situaciones de forma personal en la zona: “Aquí también me tocó la violencia”.

Inmigración irregular, contrabando y el desafío del norte

Para el Jefe de Estado, estos episodios de virulencia en el debate público están estrechamente vinculados con la urgencia de dar una señal de autoridad inequívoca frente al avance de la delincuencia organizada en las fronteras de Chile. Kast empatizó con el público nortino señalando que “ustedes sufren todos los días con el crimen organizado. Todos los días sufren con personas que no respetan”.

En ese sentido, el Presidente de la República aprovechó la tribuna regional para definir las prioridades estratégicas de su gabinete en la zona, mencionando como los problemas prioritarios e inmediatos a combatir la inmigración irregular y el contrabando. En la misma línea, Kast planteó de forma clara que el objetivo central de su administración para el norte del país consistirá en desplegar todos los recursos estatales para volver a proyectar a las comunas nortinas como zonas “seguras y con mayor inversión” que atraigan el desarrollo económico.