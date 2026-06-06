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VIDEO. “Enfadado conmigo, pero contento por el debut”: la emoción de Nils Reichmuth tras su primer partido por Chile

El volante del Thun de Suiza tuvo protagonismo en los 10 minutos que alcanzó a disputar ante Portugal.

Carlos Madariaga

“Enfadado conmigo, pero contento por el debut”: la emoción de Nils Reichmuth tras su primer partido por Chile

“Enfadado conmigo, pero contento por el debut”: la emoción de Nils Reichmuth tras su primer partido por Chile / Soccrates Images

En el partido de la selección chilena ante Portugal, el elenco nacional tuvo la posibilidad de que algunos jugadores tuvieran sus primeros minutos defendiendo a La Roja.

Entre los titulares debutantes por Chile, estuvieron Felipe Faúndez y Agustín Arce, a lo cual se sumó también, al minuto 80, el volante suizo-chileno Nils Reichmuth.

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“Muy orgulloso por mis primeros minutos aquí, llevo mucho tiempo trabajando para este momento. Estoy muy feliz (...) Es como un sueño. Llevo años trabajando para este momento, debutar ante grandes jugadores como Cristiano Ronaldo”, aseguró el jugador del Thun, que incluso tuvo dos disparos con tal de convertir.

“Estuve cerca de anotar, estoy enfadado conmigo por eso, pero contento para el debut”, recalcó Nils Reichmuth, valorando el ambiente en La Roja.

Me han tratado muy bien, haciéndome fácil las cosas desde el primer día. Trato de disfrutar”, dijo, sin descartar que su hermano Miguel pueda sumarse también a Chile.

Me gustaría, es un gran sueño, pero vamos a ver en el futuro qué ocurre”, cerró Nils Reichmuth en Oeiras.

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