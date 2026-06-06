VIDEOS. Pese a golear a Cobresal, la UC queda eliminada de la Copa de la Liga y sufre su primera decepción en la temporada 2026
Los cruzados remontaron la desventaja inicial ante los mineros, pero el triunfo de Ñublense ante Universidad de Concepción los dejó fuera de las semifinales del torneo.
Universidad Católica celebró este sábado una amarga goleada ante Cobresal en el Claro Arena, donde comenzaron cayeron, pero terminaron imponiéndose en una diferencia que, aún así, no les permitió clasificarse a semifinales de la Copa de la Liga.
El elenco cruzado pareció en un comienzo estar más pendiente de lo que ocurría con Ñublense, de quien requerían una derrota a manos de la Universidad de Concepción para meterse en semifinales de la Copa de la Liga.
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En ese aspecto, el arranque del juego fue complejo, considerando que Cobresal, amparado en la velocidad de Julián Brea, fue complicando a la zaga cruzada.
Fue así como al minuto 21, el VAR decretó penal, sin expulsión, por mano de Eugenio Mena, acción que Steffan Pino cambió por gol desde los 12 pasos.
En paralelo, Ignacio Jeraldino abrió la cuenta para Ñublense, haciendo ver todo complejo para los cruzados, que aún así vieron una luz de esperanza con el empate que logró Alfred Canales al cierre del primer lapso.
Universidad de Concepción le empató a Ñublense, cuestión que, en simultáneo, también encontró a una UC mucho más acertada en su faena ofensiva.
Fue así como, en menos de 10 minutos, el elenco cruzado tuvo una ráfaga ofensiva que le permitió concretar la remontada gracias a los tantos de Diego Corral, Justo Giani y Jimmy Martínez.
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