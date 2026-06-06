Pese a golear a Cobresal, la UC queda eliminada de la Copa de la Liga y sufre su primera decepción en la temporada 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica celebró este sábado una amarga goleada ante Cobresal en el Claro Arena, donde comenzaron cayeron, pero terminaron imponiéndose en una diferencia que, aún así, no les permitió clasificarse a semifinales de la Copa de la Liga.

El elenco cruzado pareció en un comienzo estar más pendiente de lo que ocurría con Ñublense, de quien requerían una derrota a manos de la Universidad de Concepción para meterse en semifinales de la Copa de la Liga.

En ese aspecto, el arranque del juego fue complejo, considerando que Cobresal, amparado en la velocidad de Julián Brea, fue complicando a la zaga cruzada.

Fue así como al minuto 21, el VAR decretó penal, sin expulsión, por mano de Eugenio Mena, acción que Steffan Pino cambió por gol desde los 12 pasos.

⛏️⚽👏 ¡Para complicar a #LosCruzados!



Una mano del Keno Mena revisada en el VAR, terminó con Steffan Pino abriendo la cuenta desde el punto penal para Cobresal, dificultando las posibilidades de La Franja por clasificar a las semifinales de la #CopaDeLaLiga2026.



Disfruta… pic.twitter.com/cBmd4kB78W — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026

En paralelo, Ignacio Jeraldino abrió la cuenta para Ñublense, haciendo ver todo complejo para los cruzados, que aún así vieron una luz de esperanza con el empate que logró Alfred Canales al cierre del primer lapso.

🇫🇮⚽😮‍💨 ¡La igualdad antes del descanso!



Alfred Canales aprovechó un gran centro de Cristián Cuevas, para definir de forma precisa y mantener vivas las chances de #LosCruzados de avanzar en la #CopaDeLaLiga2026.



Disfruta Universidad Católica vs. Cobresal en exclusiva y en Full… pic.twitter.com/XL4n7y9aCB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026

Universidad de Concepción le empató a Ñublense, cuestión que, en simultáneo, también encontró a una UC mucho más acertada en su faena ofensiva.

Fue así como, en menos de 10 minutos, el elenco cruzado tuvo una ráfaga ofensiva que le permitió concretar la remontada gracias a los tantos de Diego Corral, Justo Giani y Jimmy Martínez.

🇫🇮⚽🥵 ¡Para buscar la remontada!



Justo Giani y Diego Corral se combinaron en esta jugada, para poner en ventaja a #LosCruzados y meter presión en el Grupo B de la #CopaDeLaLiga2026. De momento, siguen sin clasificar por el empate que se juega en Chillán.



Disfruta Universidad… pic.twitter.com/w53rWLrdOT — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026

🇫🇮⚽🔝 ¡SE INVIRTIERON PAPELES!



Diego Corral le devolvió el favor a Justo Giani y esta vez fue su turno de asistir, para que el atacante argentino extendiera la ventaja para #LosCruzados. ¡Llegaron los goles al Claro Arena!



Disfruta Universidad Católica vs. Cobresal en… pic.twitter.com/SGlhUaSThE — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026