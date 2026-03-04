;

VIDEO. Cánticos contra Colo Colo y fiesta en el camarín: la U revela festejos del plantel tras ganar el Superclásico

A través de un video, Universidad de Chile compartió imágenes inéditas de lo que ocurrió en el Monumental el pasado domingo, donde los azules se llevaron la victoria.

Como ya es costumbre, Universidad de Chile publicó en su canal de YouTube un nuevo capítulo del “Sin Editar”, que muestra el detrás de escena de los partidos y todo lo que no se ve en las transmisiones televisivas.

En esta oportunidad, el club compartió imágenes inéditas del Superclásico disputado el pasado domingo, mostrando distintos momentos, desde las horas previas al duelo hasta los festejos de los jugadores tras derrotar a Colo Colo en el Monumental.

Según enseña el video, una vez terminado el encuentro, los futbolistas azules se reunieron en el centro de la cancha para celebrar la victoria y cantaron “El indio no lo puede creer...”.

El registro también muestra el caótico momento que vivieron los jugadores de la U cuando abandonaron el campo de juego mientras los hinchas del “Cacique” les arrojaban todo tipo de cosas.

Además, hay imágenes de la fiesta que se vivió en el camarín de Universidad de Chile después del triunfo. Durante los festejos en el vestuario, el plantel azul volvió a mofarse de Colo Colo con el cántico “Un minuto de silencio...”.

