Programación equipos chilenos en Copa Sudamericana 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 4 de marzo, y quién transmite por TV? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, miércoles 4 de marzo, continúa la disputa de las llaves a partido único entre clubes de un mismo país en la Copa Sudamericana 2026.

En el caso de Chile, serán cuatro elencos los que dejarán a dos clasificados a la fase de grupos del torneo.

Equipos chilenos en Copa Sudamericana 2026

Los encargados de cerrar la acción nacional en esta etapa del certamen serán U de Chile y Palestino.

El choque se disputará a contar de las 21:30 horas en el Estadio Nacional, a puertas cerradas, donde, en caso de igualdad en los 90 minutos, zanjará al clasificado mediante lanzamientos penales.

Este partido será transmisión en vivo por las plataformas de ADN Deportes, y por TV en la señal de D Sports.