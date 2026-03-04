;

La dura crítica de Gustavo Huerta a los jugadores de Cobresal tras ser eliminados de Copa Sudamericana

Después de caer ante Audax Italiano, el DT de los “mineros” cuestionó la actitud que mostraron sus jugadores en el primer tiempo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno / @cobresaloficial

Agencia Uno / @cobresaloficial

Cobresal sufrió un duro golpe anoche tras perder ante Audax Italiano en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Los “itálicos” avanzaron a la fase de grupos del torneo, mientras que los “mineros” se quedaron sin competencia internacional por el resto del año.

Tras la eliminación, el DT del cuadro norteño, Gustavo Huerta, cuestionó la actitud que mostraron sus jugadores durante los primeros 45 minutos de juego. “Este tipo de partidos no se pueden enfrentar con la tibieza con que enfrentamos el primer tiempo”, señaló en conferencia de prensa.

“Daba la impresión de que no nos estábamos dando cuenta de lo que había en juego. Por eso en el segundo tiempo entramos con otra actitud y logramos el empate, pero nos faltó la claridad para tener mejores ocasiones de gol”, agregó el entrenador nacional.

Revisa también:

ADN

Además, Gustavo Huerta destacó que “en el segundo tiempo el equipo mejoró bastante. Buscamos por todos lados el empate y hubo un gran esfuerzo de todos los jugadores. Lamentablemente, en los penales no fuimos certeros”.

Sobre la “tibieza” que mostró el equipo en el primer tiempo, el técnico de Cobresal aclaró: “No quiero generalizar como si todos los jugadores hubiesen jugado de la forma que describí anteriormente. A veces tiene que ver con las características individuales y la personalidad de cada jugador”.

“A veces no estamos a la altura de lo que el club pretende y eso tenemos que remediarlo, porque nos puede complicar en el torneo local”, concluyó el DT de los “mineros”.

