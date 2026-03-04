Ayudaría a combatir el Alzheimer: la planta medicinal que sería clave en la lucha contra la enfermedad, según estudio / Getty Images

El Alzheimer es sin duda uno de los principales temores para las personas una vez que entran en edad avanzada. De hecho, en Chile hay más de 200 mil personas que viven con la enfermedad u otras demencias, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Salud.

Si bien el Alzheimer no es una enfermedad que tenga cura, sí existen ciertos medicamentos que ayudan a controlar los síntomas cognitivos y del comportamiento de forma temporal.

No obstante, un reciente estudio dio a conocer que existe una planta medicinal que ayudaría a combatir la enfermedad neurodegenerativa.

¿Cuál es la planta medicinal?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Hassan II de Casablanca en Marruecos y publicado en Science Direct, reveló que la aloe vera sería una herramienta poderosa para tratar el Alzheimer.

El grupo de científicos puso a prueba a los distintos compuestos del aloe vera y cómo podrían combatir la enfermedad. Allí, se detectó que el beta-sitosterol, el cual se produce en las hojas de la planta, sería bastante útil.

De acuerdo con la investigación, el beta-sitosterol podría actuar de forma positiva sobre las encimas AChE y BChE, las cuales producen la acetilcolina, mensajero químico del cerebro que participa en el aprendizaje y la memoria, y que por lo general se presenta en niveles bajos en pacientes con Alzheimer.

Samir Chtita, químico y coautor del estudio, aseguró que “el análisis exhaustivo respalda el potencial de estos compuestos como agentes terapéuticos, seguros y eficaces”.

Si bien aún no ha sido probado en humanos, los autores del estudio explicaron que es imprescindible seguir estudiando el compuesto de la aloe vera para eventuales tratamientos contra la enfermedad neurodegenerativa.