De 2 a 9 kilos: Chile consolida su posición como uno de los mayores consumidores de palta en el mundo

En cinco años, la palta ha incrementado su consumo en más de 70%, consolidando su presencia en la dieta nacional.

Javiera Rivera

El consumo de palta en Chile alcanzó en 2025 un promedio de 8,9 kilos por persona al año, según los últimos datos entregados por el Comité de Paltas de Chile.

La cifra supera los 8,6 kilos registrados en 2024 y confirma una tendencia de crecimiento sostenido en el mercado interno.

Con este resultado, Chile se mantiene como el segundo mayor consumidor de palta Hass a nivel mundial, solo detrás de México.

El aumento en la demanda estuvo acompañado por una temporada productiva favorable. Durante el ciclo 2024-2025 se destinaron más de 112 mil toneladas al consumo interno, equivalente a cerca del 47% del total cosechado.

A ello se sumaron más de 60 mil toneladas importadas, lo que elevó el volumen total comercializado en el país a aproximadamente 178 mil toneladas.

Desde el gremio señalaron que estas cifras reflejan la consolidación del mercado local. El presidente ejecutivo del Comité de Paltas, Francisco Contardo Sfeir, afirmó que un consumo cercano a los 9 kilos por persona al año da cuenta de un mercado maduro y estable.

El crecimiento ha sido sostenido en el tiempo. En el año 2000 el consumo promedio era cercano a los 2 kilos por persona. En los últimos cinco años, la demanda ha aumentado más de 70%, consolidando a la palta como uno de los productos con mayor presencia en la dieta de los hogares chilenos.

Desde la industria indicaron que el desafío es mantener los estándares de calidad y avanzar en una producción responsable, en línea con la creciente demanda interna.

