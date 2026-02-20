;

Estaría vinculado al Alzheimer: el común síntoma gastrointestinal que está relacionado a la enfermedad, según estudio

Una reciente investigación reveló un nuevo descubrimiento sobre la enfermedad neurodegenerativa.

Cuando las personas entran en una edad avanzada, sin duda alguna, uno de sus mayores temores es padecer una enfermedad neurodegenerativa como, por ejemplo, el Alzheimer.

Dicha enfermedad corresponde a un trastorno cerebral progresivo que afecta lentamente la memoria, el pensamiento, el lenguaje e incluso la capacidad de realizar tareas sencillas del día a día.

Ahora, un reciente estudio reveló la existencia de un común síntoma gastrointestinal que estaría relacionado directamente con el Alzheimer.

¿Cuál es el síntoma?

Se trata de un estudio publicado en la revista científica Nature, el cual vinculó la enfermedad del Alzheimer con la inflamación intestinal.

Barbara Bendlin, psicóloga colaboradora con la investigación, en diálogo con el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Wisconsin, señaló que “las personas con enfermedad de Alzheimer tienen más inflamación intestinal“.

“Entre las personas con Alzheimer, cuando analizamos imágenes cerebrales, aquellos con mayor inflamación intestinal tenían niveles más altos de acumulación de placa amiloide en sus cerebros“, agregó.

Dichas placas amiloides son una de las proteínas que más abundan en el sistema nervioso central. No obstante, podrían generar problemas cuando se acumulan en exceso en el cerebro, principalmente porque interfieren en la comunicación entre neuronas, lo que podría desencadenar en algunos casos en Alzheimer.

Adicionalmente, el estudio midió los niveles de calprotectina, proteína que se libera en los intestinos cuando hay una inflamación. Los resultados mostraron que la habilidad de las personas para realizar pruebas de memoria, disminuía cuando presentaban altos niveles de esta proteína.

