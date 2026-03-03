;

Nuevo estudio sugiere que el cerebro del adulto mayor puede generar nuevas neuronas

Los resultados reavivan el debate científico sobre la capacidad regenerativa del cerebro en etapas avanzadas de la vida.

Javiera Rivera

Nuevo estudio sugiere que el cerebro del adulto mayor puede generar nuevas neuronas

Nuevo estudio sugiere que el cerebro del adulto mayor puede generar nuevas neuronas / RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO

Un estudio reciente concluyó que los adultos mayores que mantienen una excelente memoria presentan una mayor generación de nuevas neuronas en una región del cerebro clave para el almacenamiento de recuerdos.

La investigación, publicada en la revista científica Nature, analizó 38 cerebros humanos donados a la ciencia y comparó distintos grupos:

  • Adultos jóvenes sanos
  • Personas mayores sin deterioro cognitivo
  • Adultos mayores con memoria excepcional (conocidos como “superagers”)
  • Individuos con cambios cerebrales previos al Alzheimer y pacientes diagnosticados con esa enfermedad

Los resultados mostraron que los superagers tenían aproximadamente el doble de neuronas inmaduras en desarrollo en comparación con otros adultos mayores sanos.

Revisa también

ADN

En contraste, en los cerebros de personas con Alzheimer se observó una disminución significativa en la formación de nuevas células nerviosas.

Según los autores, los hallazgos aportan evidencia al debate científico sobre si el cerebro humano continúa generando neuronas en la adultez y sugieren que este proceso podría estar asociado a un envejecimiento cognitivo más saludable.

Finalmente, el equipo investigador señaló que comprender los mecanismos que permiten mantener activa esta capacidad podría abrir nuevas estrategias orientadas a preservar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad