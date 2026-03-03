Nuevo estudio sugiere que el cerebro del adulto mayor puede generar nuevas neuronas / RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO

Un estudio reciente concluyó que los adultos mayores que mantienen una excelente memoria presentan una mayor generación de nuevas neuronas en una región del cerebro clave para el almacenamiento de recuerdos.

La investigación, publicada en la revista científica Nature, analizó 38 cerebros humanos donados a la ciencia y comparó distintos grupos:

Adultos jóvenes sanos

Personas mayores sin deterioro cognitivo

Adultos mayores con memoria excepcional (conocidos como “superagers”)

Individuos con cambios cerebrales previos al Alzheimer y pacientes diagnosticados con esa enfermedad

Los resultados mostraron que los superagers tenían aproximadamente el doble de neuronas inmaduras en desarrollo en comparación con otros adultos mayores sanos.

En contraste, en los cerebros de personas con Alzheimer se observó una disminución significativa en la formación de nuevas células nerviosas.

Según los autores, los hallazgos aportan evidencia al debate científico sobre si el cerebro humano continúa generando neuronas en la adultez y sugieren que este proceso podría estar asociado a un envejecimiento cognitivo más saludable.

Finalmente, el equipo investigador señaló que comprender los mecanismos que permiten mantener activa esta capacidad podría abrir nuevas estrategias orientadas a preservar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.