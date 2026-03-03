;

Partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana fue pospuesto una hora por falla en torres de iluminación

El duelo entre “itálicos” y “mineros” ahora se espera que inicie a las 22:30 horas.

Javier Catalán

Captura: ESPN

Captura: ESPN

Estaba todo listo para que comenzara la acción en el Estadio Zorros del Desierto de Calama para el duelo entre Cobresal y Audax Italiano por la Copa Sudamericana.

Sin embargo, cuando restaban solo minutos para el inicio del encuentro, programado para las 21:30 horas de Chile, se cortó hasta cinco veces la luz en las torres de iluminación del recinto deportivo, lo que obligó a retrasar el partido.

Según información de ADN Deportes, con el fin de no suspender el compromiso, desde la Conmebol se determinó posponer el inicio hasta las 22:30 horas. En ese lapso, se buscará solucionar la falla lumínica mediante la utilización de un nuevo generador de energía.

