Partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana fue pospuesto una hora por falla en torres de iluminación

Estaba todo listo para que comenzara la acción en el Estadio Zorros del Desierto de Calama para el duelo entre Cobresal y Audax Italiano por la Copa Sudamericana.

Sin embargo, cuando restaban solo minutos para el inicio del encuentro, programado para las 21:30 horas de Chile, se cortó hasta cinco veces la luz en las torres de iluminación del recinto deportivo, lo que obligó a retrasar el partido.

Según información de ADN Deportes, con el fin de no suspender el compromiso, desde la Conmebol se determinó posponer el inicio hasta las 22:30 horas. En ese lapso, se buscará solucionar la falla lumínica mediante la utilización de un nuevo generador de energía.