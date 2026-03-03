Te podrían cobrar hasta $104 mil: el objeto clave que los camiones deben tener para evitar una multa

Todas las personas que conducen un vehículo motorizado en Chile deben seguir rigurosamente la Ley de Tránsito. De lo contrario, quienes incumplan con la norma vigente arriesgan infracciones que impactan directamente en sus bolsillos.

Dicha normativa también aplica para quienes conducen camiones y distintos transportes de carga o de personas.

En el caso de los camiones, hay un elemento clave que ciertos choferes deben portar obligatoriamente. En caso de que no lo hagan, pueden percibir multas de hasta $104 mil.

¿Cuál es el objeto?

Según establece la Ley de Tránsito, las flotas de transportes de carga y de personas tienen que cumplir con la normativa vigente y contar con un tacógrafo. Según señala Autofact, los vehículos que están obligados a llevar este dispositivo son:

Los vehículos utilizados para el transporte de cargas peligrosas, cuya potencia sobrepase los 360 HP.

Vehículos destinados al transporte interurbano.

Automotores en rutas de traslado al aeropuerto.

De tal forma, quienes no cuenten con un tacógrafo, o que esté en mal estado, arriesgan una multa de carácter grave, la cual tiene un valor de entre 1 UTM y 1,5 UTM, es decir, un monto que va desde los $69.889 a los $104.833, según el valor de la UTM de marzo de 2026.

Miguel Perfectti Ampliar

¿Qué es un tacógrafo?

El tacógrafo corresponde a un dispositivo que es capaz de registrar lo que ocurre en un medio de transporte durante un período acotado de tiempo. Mide la distancia, la velocidad, los tiempos de manejo y el descanso del conductor.

Dicho dispositivo debe ser encendido al comenzar la jornada de trabajo, tras ello los conductores pueden iniciar sus respectivos recorridos.