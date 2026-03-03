;

Ahorra en marzo: cómo eliminar el “consumo vampiro” y reducir hasta un 10% la cuenta de luz

En un mes de alta presión financiera, reducir el consumo eléctrico aparece como una medida clave para ahorrar.

Javiera Rivera

Ahorra en marzo: cómo eliminar el “consumo vampiro” y reducir hasta un 10% la cuenta de luz / DBenitostock

Marzo es uno de los meses de mayor presión económica para los hogares en Chile, debido a gastos como permisos de circulación, matrículas y útiles escolares.

En ese contexto, diversos especialistas advierten que eliminar el llamado “consumo vampiro” puede ayudar a reducir la boleta eléctrica.

El consumo en modo espera corresponde a la energía que utilizan los dispositivos cuando permanecen conectados, pero sin estar en uso activo. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), estos equipos pueden representar hasta un 10% del consumo eléctrico residencial.

Un estudio publicado en 2025 por ClimateCosmos estima que este gasto puede significar entre $6 y $12 mil mensuales adicionales por hogar, lo que equivale a entre $72 y $144 mil al año.

¿Por qué ocurre el consumo vampiro?

El gasto pasivo se produce porque muchos dispositivos mantienen funciones activas en segundo plano, tales como:

  • Relojes digitales
  • Sensores infrarrojos
  • Conectividad WiFi
  • Actualizaciones automáticas
  • Sistemas de encendido remoto

Recomendaciones para ahorrar

La recomendación más básica es desconectar manualmente los equipos antes de salir de casa. Sin embargo, esta alternativa no siempre resulta práctica, especialmente en viviendas con múltiples dispositivos.

En ese contexto, soluciones como enchufes inteligentes permiten interrumpir completamente el suministro eléctrico de manera remota.

“Los enchufes inteligentes ofrecen la posibilidad de cortar la alimentación de televisores, cafeteras, cargadores y otros equipos, asegurando que no permanezcan en modo de espera”, explica Gabriel Estay, director Nacional de Ventas para Chile en Schneider Electric.

Además de apagar equipos a distancia, algunas soluciones permiten monitorear el consumo en tiempo real, lo que facilita identificar qué aparatos generan mayor gasto pasivo dentro del hogar.

En definitiva, antes de cerrar la puerta y salir de casa, revisar qué equipos permanecen conectados puede marcar la diferencia entre un regreso tranquilo y una sorpresa en la cuenta de electricidad.

