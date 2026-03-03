;

Empresa ofrece trabajo a mayores de 80 años: podrán desempeñarse desde sus casas y así se puede postular

La particular oferta laboral ofrecerá capacitaciones para quienes estén interesados en trabajar. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

En distintos momentos del año empresas, instituciones u organismos abren una serie de vacantes laborales para que personas se unan a sus equipos de trabajo.

En ese contexto, una empresa chilena publicó una llamativa oferta laboral, la cual está destinada a los adultos mayores de 80 años.

Se trata de la compañía “Su bolsa, envases creativos”, quienes están buscando a adultos mayores que puedan trabajar directamente desde sus casas. La empresa se encuentra ubicada en Irarrázaval 1040, en la comuna Ñuñoa, en la región Metropolitana.

¿De qué se trata el trabajo?

La empresa se dedica a la producción y comercialización de distintos tipos de bolsas plásticas. Ahora, están en busca de mayores de 80 años para ejercer ciertas labores, según lo publicado por LUN.

Pamela García, encargada de la administración del negocio, en diálogo con el medio antes citado, explicó que “elaboramos además bolsas de papel para, por ejemplo, entregar un regalo. Para estas últimas requerimos a mayores de 80 años”.

“Partiremos a mediados de marzo para primero capacitarlos y luego les enviaremos bolsas troqueladas, con los dobleces marcados, el cartón, los pinceles y pegamentos para que en sus casas las fabriquen”, ahondó.

Las bolsas una vez estén listas, las van a buscar a las casas de los adultos mayores y ellos reciben un porcentaje del valor de la venta en cuestión. “Por ejemplo, si cuesta $400, un 10% de ese valor se destinará a su pago por confección”, explicó.

Así puedes postular

Según comunicaron desde la empresa, la edad no es limitante, ya que también han aceptado a personas de 74 años.

Para postular a una de las ofertas laborales, los interesados pueden escribir a los siguientes correos electrónicos:

  • info@subolsa.cl
  • h.ortega.f@icloud.com

