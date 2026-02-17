;

Si haces esto al manejar un auto, te pueden suspender la licencia de conducir y multar con hasta $208 mil

La acción corresponde a una infracción gravísima según la normativa vigente.

Sebastián Escares

Al conducir un vehículo, es crucial tener precaución con las señales de tránsito para evitar cualquier tipo de incidentes. Sin embargo, quienes incumplen con la normativa vigente arriesgan multas económicas.

Para eludir una infracción en auto, los conductores deben seguir rigurosamente lo que se indica en la Ley de Tránsito, conjunto de normas regulan el comportamiento de los peatones y conductores en todo tipo de vías públicas de Chile.

No obstante, en el día a día es común ver a conductores realizar algunas acciones imprudentes que pueden implicar una sanción económica e incluso la suspensión de su licencia de conducir.

La gravísima infracción al conducir un auto en Chile

La ley 21.377, popularmente conocida como Ley No Chat, es una norma que endurece las sanciones por el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos mientras se conduce un vehículo motorizados.

Hablar por celular manejando sin manos libres o utilizarlo para chatear en la conducción corresponde a una infracción gravísima, consigna el sitio especializado Autofact.

Quienes incumplen la norma arriesgan multas que van desde 1,5 UTM hasta 3 UTM, es decir, montos de entre $104.416 y $209.833, según el valor de la UTM de febrero de 2026.

Adicionalmente, la sanción conlleva la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días. En caso de ser reincidente, la suspensión del documento podría ser de hasta 90 días, según detalla el medio antes citado.

