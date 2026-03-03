;

PAES de Invierno 2026: este miércoles 4 de marzo abren las inscripciones y así puedes realizar el trámite

El plazo para realizar las inscripciones cerrará en las próximas semanas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

PAES de Invierno 2026: este miércoles 4 de marzo abren las inscripciones y así puedes realizar el trámite

PAES de Invierno 2026: este miércoles 4 de marzo abren las inscripciones y así puedes realizar el trámite / Agencia Uno

Para quienes pretenden ingresar a la educación superior en Chile se aproxima una fecha clave. Este miércoles 4 de marzo comenzarán las inscripciones para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno 2026, en el marco del proceso de Admisión 2027.

En este proceso de admisión podrán participar todas aquellas personas que hayan egresado de la enseñanza media.

Revisa también:

ADN

De tal forma, quienes estén interesados en inscribirse a la PAES de invierno podrán hacerlo a partir de este miércoles 4 de marzo de 2026 a las 09:00 horas.

En tanto, el plazo para realizar la inscripción cierra el próximo martes 17 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, o hasta que se acaben los 50.000 cupos disponibles.

¿Cuándo es la PAES de Invierno 2026?

Según señala el Ministerio de Educación, las evaluaciones correspondientes a la PAES de Invierno 2026 se desarrollarán en las siguientes fechas:

  • Lunes 15 de junio de 2026: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) a las 15:00 horas.
  • Martes 16 de junio de 2026: Competencia Lectora a las 09:00 horas y Prueba Electiva de Ciencias a las 15:00 horas.
  • Miércoles 17 de junio de 2026: Prueba Competencia Matemática 1 (M1) a las 09:00 horas y Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales a las 15:00 horas.

Por otro lado, desde ChileAtiende señalan que los precios dependen de la cantidad de pruebas inscritas. A continuación, el detalle:

  • Una prueba: $17.500.
  • Dos pruebas: $32.000.
  • Tres o más pruebas: $46.500.

Eso sí, en caso de inscribirse a la Prueba de Competencia Matemática 1 (M1), se puede realizar la inscripción a la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) de forma gratuita.

Las personas interesadas en inscribirse a la PAES de Invierno, deben hacerlo a través de la plataforma de inscripción del DEMRE (disponible aquí). En caso de no tener un usuario, habrá que crearse una cuenta en dicha plataforma.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad