PAES de Invierno 2026: este miércoles 4 de marzo abren las inscripciones y así puedes realizar el trámite / Agencia Uno

Para quienes pretenden ingresar a la educación superior en Chile se aproxima una fecha clave. Este miércoles 4 de marzo comenzarán las inscripciones para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno 2026, en el marco del proceso de Admisión 2027.

En este proceso de admisión podrán participar todas aquellas personas que hayan egresado de la enseñanza media.

De tal forma, quienes estén interesados en inscribirse a la PAES de invierno podrán hacerlo a partir de este miércoles 4 de marzo de 2026 a las 09:00 horas.

En tanto, el plazo para realizar la inscripción cierra el próximo martes 17 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, o hasta que se acaben los 50.000 cupos disponibles.

¿Cuándo es la PAES de Invierno 2026?

Según señala el Ministerio de Educación, las evaluaciones correspondientes a la PAES de Invierno 2026 se desarrollarán en las siguientes fechas:

Lunes 15 de junio de 2026 : Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) a las 15:00 horas.

: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) a las 15:00 horas. Martes 16 de junio de 2026 : Competencia Lectora a las 09:00 horas y Prueba Electiva de Ciencias a las 15:00 horas.

: Competencia Lectora a las 09:00 horas y Prueba Electiva de Ciencias a las 15:00 horas. Miércoles 17 de junio de 2026: Prueba Competencia Matemática 1 (M1) a las 09:00 horas y Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales a las 15:00 horas.

Por otro lado, desde ChileAtiende señalan que los precios dependen de la cantidad de pruebas inscritas. A continuación, el detalle:

Una prueba : $17.500.

: $17.500. Dos pruebas : $32.000.

: $32.000. Tres o más pruebas: $46.500.

Eso sí, en caso de inscribirse a la Prueba de Competencia Matemática 1 (M1), se puede realizar la inscripción a la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2) de forma gratuita.

Las personas interesadas en inscribirse a la PAES de Invierno, deben hacerlo a través de la plataforma de inscripción del DEMRE (disponible aquí). En caso de no tener un usuario, habrá que crearse una cuenta en dicha plataforma.