Resultados PAES: las 10 carreras humanistas con mejores sueldos de cara a la Admisión 2026 en universidades

El proceso de postulación a la educación superior en Chile se extenderá desde este lunes 5 hasta el jueves 8 de enero.

Desde las 08:00 horas de este lunes 5 de enero se encuentran publicados los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular.

Lo anterior es fundamental para aquellas personas que pretendan acceder a la educación superior en el proceso de Admisión 2026.

Cabe señalar, que el proceso de postulación se encuentra abierto desde las 09:00 horas de esta jornada y se extenderá hasta este jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

Si bien hay muchas opciones para estudiar, probablemente hay varias personas que tengan interés en ingresar a una carrera del área humanista.

¿Cuáles son las carreras humanistas mejor pagadas?

Según publicó LUN, en base a datos del portal mifuturo.cl, estas son las carreras con mayor ingreso promedio al 4° año desde la titulación, del área de humanidades en Chile:

  1. Ingeniería en Gestión Pública: $1.947.845
  2. Administración Pública: $1.786.637
  3. Antropología: $1.623.765
  4. Ciencias Políticas: $1.564.680
  5. Publicidad: $1.480.918
  6. Periodismo: $1.436.817
  7. Sociología: $1.417.500
  8. Geografía: $1.401.673
  9. Relaciones Públicas: $1.400.349
  10. Bibliotecología: $1.339.844

