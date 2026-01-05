Resultados PAES: las 10 carreras humanistas con mejores sueldos de cara a la Admisión 2026 en universidades

Desde las 08:00 horas de este lunes 5 de enero se encuentran publicados los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular.

Lo anterior es fundamental para aquellas personas que pretendan acceder a la educación superior en el proceso de Admisión 2026.

Cabe señalar, que el proceso de postulación se encuentra abierto desde las 09:00 horas de esta jornada y se extenderá hasta este jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

Si bien hay muchas opciones para estudiar, probablemente hay varias personas que tengan interés en ingresar a una carrera del área humanista.

¿Cuáles son las carreras humanistas mejor pagadas?

Según publicó LUN, en base a datos del portal mifuturo.cl, estas son las carreras con mayor ingreso promedio al 4° año desde la titulación, del área de humanidades en Chile: