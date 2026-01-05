PAES 2025: estos son los 10 colegios con mejor rendimiento en la evaluación fuera de la región Metropolitana

Desde las 08:00 horas de este lunes 5 de enero, que se encuentran publicados los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025.

Bajo ese contexto, es que recientemente se dio a conocer un listado de los colegios que tuvieron mejor rendimiento en la evaluación.

A nivel nacional, el establecimiento educacional mejor rankeado en la PAES fue el Colegio Cambridge College, de Providencia, en la región Metropolitana.

No obstante, fuera de la capital también hubieron varios colegios que se destacaron en la evaluación.

¿Cuáles son?

Fuera de la región Metropolitana, el establecimiento educacional con mejor rendimiento en la PAES 2025 fue el Colegio Pinares, de la región del Biobío.

Dicho recinto educacional, es seguido por el Colegio Arauco y el Colegio Itahue de Chiguayante, ambos de la región del Biobío. A continuación los 10 mejores: